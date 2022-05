Die Lodge liegt idyllisch an den Ufern des Kwando Flusses im Bwabwata Nationalpark, welcher Heimat von über 35 grossen und kleinen Säugetieren und über 330 Vogelarten ist. Aufgrund der guten Partnerschaft mit dem angrenzenden Mashi Schutzgebiet steht den Tieren ein Freiraum von über 300'000 Hektar Land zur Verfügung. Die grossen Überschwemmungsgebiete sowie das dicke Waldgebiet sind der perfekte Lebensraum für die Tiere.

Kazile Island Lodge ist ein einzigartiges Paradies, das nur per Boot erreicht werden kann (ca. 5 Minuten Fahrt vom Kazile Campingplatz). Hier durchziehne Büffelherden und Elefanten die feuchte Zambezi-Landschaft. Der Hauptbereich besteht aus einer gemütlichen Lounge mit Feuerstelle, von wo man einen uneingeschränkten Blick auf den Fluss hat. Das Abendessen wird wenn immer möglich auf der Terrasse eingenommen und an der Bar kann man den Tag mit einem köstlichen Drink ausgeklingen lassen.



Zu den Aktivitäten gehören spannende Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug. Zudem werden Bootstouren auf dem Kwando Fluss angeboten, bei denen man mit etwas Glück Nilpferde und Krokodile beobachten kann. Nehmen Sie zudem an einem Ausflug zum nahegelegenen Mashi Dorf teil, bei welchem Ihnen die Kultur und Lebensgewohnheiten der einheimischen Bevölkerung näher gebracht wird. Erfahren Sie bei einer Buschwanderung viel Wissenswertes über die Pflanzenwelt.