Das elegante Kanonkop House ist in Familienbesitz und bietet seinen Gästen einen persönlichen und zuvorkommenden Service. In Kombination mit der atemberaubenden Aussicht auf die Lagune von Knysna wird der Aufenthalt unvergesslich.

Kanonkop House liegt erhöht an einem Hang oberhalb der Lagune von Knysna umgeben von einem Waldstück. Die Gäste geniessen einen wunderbaren Weitblick auf die Lagune bis hin zu den mächtigen Knysna Heads welche eine natürliche Meerenge des Indischen Ozeans bilden und so die Lagune formen. Das kleine Städtchen erreichen Sie in 5 Fahrminuten.