Schlafen unter dem Sternenhimmel umgeben von einer Naturschönheit mit dem Weitblick in die Ferne - ein einmaliges Erlebnis inmitten der Kalahari Wüste.

Das Kalahari Plains Camp befindet sich in einsamer Lage im nördlichen Bereich des Zentralkalahari Wildschutzgebietes, das mit 5 Mio. Hektar eines der Grössten weltweit ist. Es ist auch der Lebensraum der legendären Schwarzmähnenlöwen der Kalahari.

Im Hauptbereich der Lodge befi nden sich eine gemütliche Lounge zum Entspannen, ein Bar- sowie ein Essbereich. Der Swimmingpool auf dem Sonnendeck lockt zur Abkühlung an heissen Tagen. Auch von hier kann man vorbei wandernde Tierherden beobachten.



Täglich werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug durchgeführt. Für einen kulturellen Einblick sorgen Buschwanderungen mit den San, der Urbevölkerung dieser Region. Auch Vogelliebhaber kommen saisonal auf ihre Kosten. Die Sterne erscheinen hier in der Wüste besonders intensiv und können bei Naturfahrten in der Dämmerung bestaunt werden.