Jardin de la Medina

Am Rande der Altstadt, nur einen Steinwurf entfernt vom Flughafen, liegt ein charmantes Boutique-Hotel im Riad-Stil – ohne ein Riad zu sein. Man hat also die Vorzüge der Authentizität traditioneller Häuser, ohne auf die Annehmlichkeiten eines Hotels verzichten zu müssen.



Auf Golfreisen durch Marokko lassen sich die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie die Marktstrassen der Souks, die Koutoubia Moschee oder die Gärten des Königspalastes, leicht zu Fuss oder per Pferdekutsche erreichen. Innerhalb der Hotelmauern des Golfhotel Les Jardins de la Medina erwartet die Gäste ein Feuerwerk an Luxus mit hauseigenem Hammam, einem traumhaften Pool im Innenhof und einem traditionellen Restaurant, das die Anmut der Hochzeit des Orients noch heute versprüht. Die Zimmer sind an Exklusivität kaum zu übertreffen, sie liegen umgeben von Grün, zwischen kleinen Brunnen, Jasmin, Orangen und Palmen. Das Haus trägt seinen Namen „Gärten von Medina" übrigens zu Recht: Jede Mahlzeit lässt sich auch hervorragend im wunderschönen Garten des Hotels einnehmen. Bei Nacht schimmern am Himmel die Sterne und am Horizont zeichnet sich das atemberaubende Atlas-Gebirge ab. Charmant bis zum Schluss.