Jafferji House & Spa

Im Herzen von Stonetown gelegen und im Jahr 1912 erbaut, ist das Jafferji House eines der am besten erhaltenen Gebäude. Es wurde in ein einzigartiges Boutique-Hotel umgewandelt, wobei der Charme und Stil der damaligen Zeit konserviert wurde. Die Gäste erhalten so faszinierende Einblicke in die reiche Kultur und Geschichte Zanzibars. Ein Restaurant im Erdgeschoss mit traditionellem Swahili-Menu und ein zweites auf der Dachterrasse mit tollem Panoramablick sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.