Idube Game Lodge

Im 10'000 ha grossen privaten Wildschutzgebiet in Sabi Sand bietet Idube hervorragende Gelegenheit für Tierbeobachtungen. Der Flughafen Nelspruit ist in gut 2 Stunden erreichbar.

Die Lodge verfügt über eine Bar und für wichtige Sportevents steht ein Fernseher in der Lounge bereit. Die Mahlzeiten werden auf der Terrasse oder in der Boma unter funkelnden Sternen eingenommen. Im idyllischen Garten liegt der Swimmingpool unter Schatten spendenden Bäumen. Ein kleiner Souvenirshop und Fitnessraum runden das Angebot ab. Am frühen Morgen und Nachmittag werden Pirschfahrten im offenen 4x4 Fahrzeug durchgeführt, wobei auf der abendlichen Fahrt zurück zur Lodge die Suche nach nachtaktiven Tieren mit Scheinwerfer fortgesetzt wird. Morgens können nach dem Frühstück auch geführte Buschwanderungen unternommen werden. Im Hide auf Bodenhöhe können beim Shadulu Dam Tiere auch tagsüber beobachtet werden. Zusätzlich werden vor Ort Ausflüge in ein benachbartes Dorf angeboten.