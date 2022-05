Das Hippo Hollow Country Estate liegt idyllisch am Sabie River, ausserhalb des Städtchens Hazyview. Johannesburg ist in ca. 5 Fahrstunden und der Krüger Nationalpark in nur ca. 15 Minuten erreichbar. Die Unterkunft ist ein idealer Ausgangspunkt um den Krüger Nationalpark, die privaten Wildreservate sowie die Panoramaroute zu besuchen.