Alle 3 Lodges Hoyo Hoyo Safari Lodge, Imbali Safari Lodge und Hamiltons Tented Camp bieten den Gästen einen Swimmingpool, um sich an heissen Tagen nach einer aufregenden Safari zu erfrischen. Es gibt keinen Mobiltelefon-Empfang in den Camps was die Gäste zusätzlich zur Ruhe kommen lässt und an Zeiten der Pioniere erinnert. Täglich werden Pirschfahrten im 4x4 Safari-Fahrzeug unternommen. Zur Entspannung werden Spa-Behandlungen im Zimmer angeboten. Die Lodges operieren unabhängig voneinander.