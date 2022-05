Gruppen-Wanderreise Marrakesch-Essaouira

Flug Zürich – Marrakesch. Nach Ankunft Transfer in Ihr Hotel. Übernachtung in Marrakesch.

Hoher Atlas (F, A)

Heute steht die erste Wanderung (ca. 3,5 Std.) auf dem Programm: durch karge Gebirgslandschaft geht es ins fruchtbare Ouirgane-Tal. Sie geniessen die Gastfreundschaft der Berber-Familien. Am späteren Nachmittag tauchen Sie ein in das bunte Treiben in der Medina von Marrakesch und schlendern durch die farbenfrohen Souks. Übernachtung in Marrakesch.