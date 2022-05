Gorgeous George

Das chice Hotel befindet sich im Herzen Kapstadts, zwischen der St. Georges Mall und dem Green Market Square gelegen. Das Ge- bäude verfügt über gebührenpflichtige Parkplätze in einer eigenen, überwachten Tiefgarage. Durch die zentrale Lage bietet die Unterkunft einen optimalen Ausgangspunkt um die Innenstadt zu Fuss zu erkunden.

Zwei historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert wurden mit Raffinesse restauriert. Rohe Betonwände wechseln sich mit modernen und viktorianischen Elementen ab. Es entstand eine einzigartige Mischung von afrikanischem und zeitlos klassischem Design. Der zentrale Treffpunkt der Unterkunft ist eindeutig die Dachterrasse mit toller Sicht über die Innenstadt und den Tafelberg, wo Sie erlebnisreiche Tage bei einem Drink oder am Swimmingpool entspannt ausklingen lassen können. Hier befindet sich auch das bei einheimischen be- liebte «GiGi Restaurant & Bar» mit Innen- und Aussenbereich, wo nebst dem täglichen Frühstück am Abend auch kreative, saisonale und lokale Gerichte angeboten werden.