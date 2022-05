Erlebnis Namibia ab Windhoek Stadt

1-2 . Tag Sossusvlei (ca. 370 km) Sie werden am Morgen in Ihrer Unterkunft in Windhoek abgeholt. Die erste Etappe führt durch das Khomas Hochland nach Sossusvlei. Sie verbringen die ersten beiden Nächte im Kulala Adventurer Camp im privaten Kulala Wilderness Reservat, einem 37'000 ha privaten Grundstück, angrenzend an den Namib Naukluft Park. Das Camp besteht aus einfachen Dom-Zelten und ist der perfekte Ausgangspunkt für Touren zu den Dünen von Sossusvlei, die am frühen Morgen im roten Licht erstrahlen. Gegen Aufpreis können Sie auch an einem frühmorgendlichen Ballonflug teilnemen.

3-4 . Tag Swakopmund (ca. 320 km) Heute geht die Reise weiter durch den Kuiseb Canyon und über die weiten Ebenen in Richtung Walvis Bay zum historischen Städtchen Swakopmund. Die kleine, deutschgeprägte Küstenstadt liegt am Rande der ältesten Wüste. Am nächsten Tag steht ein Ausflug per Kayak auf dem Atlantik auf dem Programm (wetterabhängig). Beobachten Sie mit etwas Glück Pelzrobben, Pelikane und Delfine. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung um Swakopmund individuell zu entdecken.

5-7 . Tag Damaraland (ca. 320 km) Heute geht es weiter nordwärts via Brandberg ins ursprüngliche Damaraland. Im Damaraland sind viele Tiere heimisch, die sich dem Wüstenklima angepasst haben, wie z.B. Wüstenelefanten, Nashörner, Bergzebras, Kudus, Giraffen, Oryx, Springböcke und selten auch Raubkatzen. Die nächsten Tage verbringen Sie mit Wanderungen, Pirschfahrten und einem Besuch der Felsmalereien in Twyfelfontein.

8-9 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 330 km) Die Fahrt führt weiter ins Ongava Game Reserve, welches an den Etosha Nationalpark angrenzt. Der Etosha Nationalpark ist das Gebiet mit der höchsten Konzentration an Wildtieren in Namibia. Am neunten Tag steht ein Ausflug in den Nationalpark auf dem Programm. Sie übernachten am südlichen Ende des Parks, im privaten Ongava Game Reserve. Im 30'000 ha grossen Reservat lebt eine Vielzahl an Tieren, wie beispielsweise Löwen und Nashörner.