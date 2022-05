Entspannte Wander- & Wellnesstage im Atlasgebirge (Domaine de La Roseraie Resort & Spa) ab Marrakesch

Nach dem Frühstück Transfer von Marrakesch via die Haouz-Ebene und Asni ins 60 Kilometer entfernte Dorf Ouirgane. Der Ort ist im Sommer dank seiner Nähe zu Marrakesch ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Marrakchi. Nachmittags unternehmen Sie eine kleine Wanderung (ca. 2 Stunden) in der schönen Umgebung von Ouirgane. Übernachtung in Ouirgane.

Ouirgane (F, M, A)

Heute wandern Sie ca. 4-5 Stunden durch das Azaden-Tal im Toubkal-Massiv. Die Strecke führt vorbei an Olivenhainen, Obstplantagen und sorgfältig angelegten Terrassenfeldern. Das Mittagessen wird unterwegs in Form eines Picknicks eingenommen. Am späteren Nachmittag geht es zurück ins Hotel für eine erste, wohlverdiente Behandlung im Spa. Übernachtung in Ouirgane.