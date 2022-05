Beschreibung

Einleitung In einem privaten Konzessionsgebiet am Masuwe Fluss gelegen, bietet das The Elephant Camp atemberaubende Ausblicke auf die Gischt der weltberühmten Victoriafälle und die spektakulären Schluchten, die Zimbabwe von Zambia trennen. Durch die Lage unweit von Victoria Falls mit den vielseitigen Attraktionen und doch in einem eigenen Wildreservat kommen sowohl unternehmungslustige als auch ruhesuchende Gäste auf ihre Kosten.

Lage The Elephant Camp liegt in einem privaten Konzessionsgebiet im Victoria Falls Nationalpark südlich von Victoria Falls. Das Konzessionsgebiet wird vom Masuwe River und dem Zambezi River begrenzt. Die Stadt Victoria Falls ist etwa 10 km entfernt, so dass Gäste dort die zahlreichen Aktivitäten in Anspruch nehmen können. Zum Flughafen von Victoria Falls sind es etwa 15 km.

Angebot Am Abend und zum Frühstück trifft man sich in der Lounge oder Restaurant und hat – auch vom Swimming-Pool – einen atemberaubenden Blick auf die Gischt der weiter nördlich liegenden Victoria Fälle. Das Camp hat einige verwaiste Elefanten aufgenommen, die hier nun heimisch sind. Beim Hauptzelt ist Wireless-Internet verfügbar.

Zimmer Das The Elephant Camp ist eine exklusive Unterkunft für maximal 24 Gäste in 12 luxuriösen Canvas-Suiten. Die eleganten Zelte fügen sich harmonisch in die Hanglage ein. Auf Ihrer privaten Veranda blicken Sie über den Busch des Nationalparks hinunter zur Batoka Schlucht. Alle Zelte haben eigene Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und WC. Klimaanlage sowie Ventilator sorgen für die gewünschte Temperatur und Moskitonetze gehören zum Inventar. Sie haben die Wahl, ob Sie lieber drinnen oder draussen duschen möchten, um dabei vielleicht noch einen Blick auf einen Elefanten zu erhaschen. Jedes Zelt verfügt auch über einen eigenen Planschpool und die Minibar sorgt für weiteren Komfort.