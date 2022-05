Einzigartiges Namibia ab Windhoek Stadt

1 . Tag Waterberg (ca. 280 km) Sie werden am Morgen früh in Ihrer Unterkunft in Windhoek abgeholt und fahren in Richtung Norden in die Waterberg Region. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, an einer optionalen Wanderung teilzunehmen.

2-3 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 230 km) Heute morgen erfolgt die Weiterfahrt zum Etosha Nationalpark. Am Nachmittag steht eine erste Pirschfahrt per Bus im Etosha Nationalpark auf dem Programm. An den Wasserstellen entlang der Etosha Salzpfanne bieten sich immer wieder neue Möglichkeiten, die Vielfalt an Wild- und Vogelarten zu beobachten. Geniessen Sie das einmalige Erlebnis, die Tierwelt in der freien Natur zu sehen. Am nächsten Tag unternehmen Sie erneut eine Safari per Bus in den Park. Ihre Lodge befindet sich südlich des Etosha Nationalparks.

4 . Tag Ovamboland (ca. 360 km) Heute fahren Sie weiter in den östlichen Teil des Etosha Nationalpark und verlassen den Park beim King Nehale Gate in Richtung Ovamboland. Sie besuchen das Nakambale Museum, wo Sie mehr über die Kultur und Tradition der lokalen Bevölkerung erfahren.

5 . Tag Kaokoland (ca. 185 km) Auf der Weiterreise erfahren Sie beim Besuch eines traditionellen Himba-Dorfes mehr über deren Kultur.

6 . Tag Damaraland (ca. 365 km) Nach dem Frühstück erfolgt die Weiterreise entlang der westlichen Grenze des Etosha Nationalparks via Kamanjab zu den Lehm Terrassen des Ugab Flusses. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung für eine individuelle Wanderung in dieser einmaligen Region.

7 . Tag Spitzkoppe (ca. 400 km) Die Weiterfahrt führt Richtung Süden durch das landschaftlich sehr reizvolle Damaraland, das bekannt ist für seine eindrucksvollen Felsformationen. In Twyfelfontein besichtigen Sie die Felsmalereien. Die Buschzeichnungen sind zwischen 2500 und 6000 Jahre alt. Auf einer geführten Tour erfahren Sie mehr über diese Zeichnungen. Im Anschluss besuchen Sie die Orgelpfeifen. Danach besuchen Sie ein Damara-Dorf und erhalten einen Einblick in die Kultur und Lebensweise einer der ältesten Bevölkerungsgruppen Afrikas.

8-9 . Tag Swakopmund (ca. 145 km) Sie fahren weiter Richtung Süden zum idyllischen Küstenstädtchen Swakopmund, wo Ihnen eine grosse Anzahl an verschiedenen Aktivitäten zur Auswahl stehen (fakultativ). Unternehmen Sie beispielsweise eine Katamaran- Fahrt in der Bucht von Walvis Bay. An Bord werden Snacks und Sekt serviert, während dem Sie mit etwas Glück Pelzrobben und Delfine beobachten können.

10 . Tag Namib Wüste (ca. 360 km) Nach dem Frühstück erfolgt heute Morgen die Weiterreise in die Namibwüste, die älteste Wüste der Welt. Sie zieht sich als schmaler Streifen in nördlicher Richtung am Atlantik entlang – im Süden besteht sie aus rötlich leuchtenden Wanderdünen, von denen einige zu den höchsten der Welt zählen.

11 . Tag Sossusvlei (ca. 240 km) In den frühen Morgenstunden erkunden Sie das berühmte Sossusvlei, eine Lehmbodensenke umgeben von eindrucksvollen Sanddünen. Sie werden genügend Zeit haben, um die Dünen auch zu Fuss zu erkunden und so in die endlosen Weiten des Dünenmeers zu blicken. Später besuchen Sie das Neuras Wine & Wildlife Estate. Hier können Sie die Weine degustieren, die mitten in dieser kargen Wüstenlandschaft produziert werden.