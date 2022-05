Eine Welt in einem Land (inklusive Ausflugs-Paket) ab Johannesburg

Sie unternehmen heute als Start in Ihre Rundreise eine Stadtrundfahrt durch die modernen und historischen Viertel von Johannesburg und besuchen dabei das Apartheid Museum. Am Abend treffen Sie Ihre Reiseleitung für einen kurzen Informationsaustausch. Übernachtung Protea Hotel Balalaika o.ä.

Nach dem Frühstück werden Sie im Hotel abgeholt und fahren entlang der Panoramaroute nach Hazyview. Unterwegs besuchen Sie den atemberaubenden Blyde River Canyon, Three Rondavels, Bourke's Luck Potholes und weitere Sehenswürdigkeiten. Übernachtung Hotel Casa do Sol Hotel & Resort o.ä.

Nach einer Bootsfahrt auf dem Kowie Fluss (wetterabhängig), reisen Sie weiter via Tsitsikamma, Storm's River Mouth und entlang der Garden Route nach Plettenberg Bay. Geniessen Sie den hübschen Ort direkt am Meer. Übernachtung The Dunes Hotel & Resort o.ä.

Kapstadt

Die Fahrt geht weiter entlang der Route 62 in die landschaftlich wunderschönen Weingebiete. Sie besuchen eine Weinfarm und haben die Möglichkeit an einer Wein- und Käseprobe teilzunehmen sowie an einer Kellerführung im Robertson Wine Valley. Am späten Nachmittag erreichen Sie Kapstadt. Lassen Sie den Abend an der Victoria & Alfred Waterfront ausklingen und geniessen Sie die ersten Eindrücke dieser Weltmetropole. Übernachtung StayEasy Cape Town City Bowl o.ä.