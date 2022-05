DumaTau Camp

Duma Tau bedeutet «Brüllen der Löwen» und liegt im privaten 125‘000 Hektar grossen Linyanti Wildreservat, an der westlichen Grenze des Chobe Nationalparks. Das Camp befindet sich unter schattenspendenden Mangosteen-Bäumen, in der Nähe des bekannten Savuti-kanals und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf eine Lagune.

Der Hauptbereich ist mit hellen Farben gestaltet und liegt leicht erhöht über der Lagune. Besstaunen Sie bei einem Drink vor dem Abendessen wie sich das Wasser während des Sonnenuntergangs in ein Farbenschauspiel verwandelt. Auf der Lagune gibt es zudam ein schwimmendes Deck mit einer Feuerstelle. Nehmen Sie die Ruhe dieses Ortes war und bestaunen Sie den funkelnden Sternenhimmel. Der Swimmingpool dient an heissen Tagen für eine willkommene Abkühlung.



Die vielen Wasserläufe, welches das Gebiet einsäumen ziehen viele Elefantenherden und eine grosse Vielfalt an Wildkatzen an. Erleben Sie Aktivitäten wie Tag- und Nachtpirschfahrten im Geländefahrzeug mit ausgebildeten Rangern, Bootsfahrten (saisonal) auf dem Linyanti und geführte Buschwanderungen (saisonal). Um den Tag ganz gemütlich ausklingen zu lassen steht ein zweistöckiges Boot für Sonnenuntergangsfahrten zur Verfügung. Während die Flusspferde Ihre Laute von sich geben, sinkt die Sonne langsam hinter den Horizont und lässt den Sternen Platz, welche sich funkelnd im Wasser spiegeln.