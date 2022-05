Dulini River Lodge

Die drei Lodges der Dulini Collection liegen im Herzen des Sabi Sand Private Game Reserves in der Nähe des bekannten Krüger Nationalparks. Das Gebiet ist in ca. 6 Fahrstunden von Johannesburg aus erreichbar.

Auf dem rund 10'000 ha grossen Gebiet stehen Ihnen drei Lodges zur Auswahl. Wählen Sie die luxuriöse Leadwood Lodge, die elegante Dulini Lodge oder die einzigartige River Lodge. Alle Unterkünfte bieten Eleganz, eine private Atmosphäre und zugleich traditionelles, afrikanisches Flair. Beide Lodges bieten Wireless-Internet. Mit gut ausgebildeten Ranger unternehmen Sie am frühen Morgen und am späten Nachmittag Pirschfahrten oder Buschwanderungen. Die Region Sabi Sand ist bekannt für hervorragende Tierbeobachtungen. Mit verschiedensten Köstlichkeiten und einer exzellenten Weinauswahl bieten die Lodges Gastronomie vom Feinsten. Auf dem Deck des Hauptgebäudes, in Ihrer Suite, unter dem alten Jackalberry Tree oder inmitten der Buschlandschaft servieren Ihnen die Lodge köstliche Gerichte.