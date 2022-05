Die Duba Camps liegen in einer der abgelegensten Gegenden im Okavango Delta in einem 77'000 Hektar grossen privaten Tierschutzgebiet im nördlichen Teil des Okavango Deltas. Eine Matrix von palmenbepflanzten Inseln, Flutebenen und Waldflächen machen diese Region zu einem einzigartigen Ort. Die riesigen Ebenen sind je nach Saison überflutet und bieten eine Heimat für viele Tiere. Duba Plains wird auch als Masai Mara des Okavango Deltas betrachtet wegen seiner ausserordentlichen Tiervielfalt. Auch National Geographic hat diesen Ort gewählt um die perfekten Tierfilme zu drehen.

Duba Plains Camp *****



Das Camp ist neu eröffnet, erstrahlt in uneingeschränktem Luxus mit vielen traditionellen Aspekten und ist perfekt dieser einmaligen Natur angepasst. Vom Hauptdeck hat man eine beeindruckende Aussicht über die Schwemmebene, welche zahlreiche Tiere anlockt. Geniessen Sie nach den Pirschfahrten am Abend ein Glas Wein, erleben Sie Ihr ganz persönliches Buschkino und lauschen Sie den Geräuschen der Wildnes. Die Mahlzeiten werden, wenn immer möglich, unter dem funkelnden Sternenhimmel Afrikas serviert. Kulinarisch werden Sie vom Spitzenkoch des Duba Plains Camp auf höchstem Niveau verwöhnt. Dazu wird Ihnen eine Flasche Wein des sorgfältig ausgewähltem Sortiments ausgeschenkt. Der grosszügige Weinkeller umfasst bis zu 100 verschiedene Weine, alle persönlich von den Eigentümern von Great Plains ausgesucht. Die Feuerstelle ist abends ein beliebter Platz um bei einem erfrischenden Glas Amarula die Tagesereignisse gedanklich zu wiederholen und den Geschichten der Ranger zu lauschen.



Die 5 luxuriösen Zelt-Suiten verfügen über einen grosszügigen Schlaf- und Wohnbereich mit Lounge sowie einem en-suite Badezimmer mit Innen- und Aussendusche. Auf Wunsch der Gäste kann das Abendessen auch ganz privat in der eigenen Zelt-Suite eingenommen werden. Jede Einheit verfügt über eine private Terrasse mit einem spektakulären Blick in den Busch und die teilweise überschwemmte Ebene. Es ist keine Seltenheit die Tiere aus nächster Nähe beobachten zu können. Der private Planschpool bietet während der Siesta eine willkommene Abkühlung. Eine gemütliche Sala (Tagesbett im Freien) lädt zu erholsamen Stunden ein. Lassen Sie sich zwischen den Aktivitäten bei einer Massage im eigenen Zimmer verwöhnen. Da Duba Plains sich unter anderem auf Fotografie spezialisiert hat, findet der Gast in seiner Suite ein Swarovski Fernglas sowie eine Canon Kamera.