Diamonds Mapenzi Beach

Die weitläufige, gepflegte Anlage mit grossem Palmengarten versprüht viel Ferienfeeling und bietet vier Restaurants. Im «Palm» Restaurant werden die Gäste mit wechselnden Buffets verwöhnt. Ein Restaurant am Strand, eine Pizzeria und das «Suli Suli» à la carte Restaurant mit frischen Meeresfrüchte- Spezialitäten komplettieren das Angebot. Am grossen Pool werden auch an der Bar Getränke ausgeschenkt. Ebenso stehen den Gästen Boutiquen, der MVUA Spa und ein Fitnesscenter zur Verfügung.