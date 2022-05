Desert Outpost Homestead

Inmitten des 7000 ha grossen, privaten Naturschutzgebiets der Desert Homestead Lodge und angrenzend an das UNESCO Weltnaturerbe Namib Sand Sea, liegt diese wunderschöne Lodge malerisch umgeben von offenen und endlos erscheinenden Grassavannen mit Gebirgszügen am Horizont. Das Tor zu Sossusvlei erreichen Sie in ca. 30 km.