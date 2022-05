Das Hotel verfügt über ein Restaurant und zwei Bars, die Railway Cocktail Bar & Lounge und die Rainforest Bar. An milden Abenden können Sie das Essen im Freien geniessen direkt neben dem grossen Swimmingpool. Mit über 50 fantastischen Aktivitäten zur Auswahl gibt es viele Möglichkeiten in Victoria Falls beschäftigt zu bleiben. Ein Paradies für Abenteurer lädt zu Wildwasser-Rafting, Bungee-Jumping und vielem mehr ein. Zudem werden malerische Flussfahrten zum Sonnenuntergang oder Helikopterrund- flüge angeboten. Ein kostenloser Shuttle-Service zwischen dem Hotel und dem Eingang zu den Victoria Falls wird zu bestimmten Zeiten angeboten.

Das Cresta Sprayview Hotel bietet komfortable und erschwingliche Zimmer in Victoria Falls, ideal für Familien und Paare. Insgesamt 65 Zimmer und Suiten sind mit praktischen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Wireless-Internet, Satelliten-TV, Tee- und Kaffeestation und Safe ausgestattet. Die Zimmer sind in dezenten Farben gehalten und bieten Erholung nach einem aufregenden Tag in Victoria Falls. Die Standard Zimmer mit Blick in den Garten sind entweder mit einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten ausgestattet. Die Familien Zimmer verfügen über zwei Schlafzimmer. Die Executive Suiten sind geräumiger und verfügen über eine kleine, private Lounge.