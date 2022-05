Chitwa Chitwa Private Game Lodge

Die Lodge verfügt über eine kleine Bibliothek in welcher die Gäste interessante Lesewerke über die Flora & Fauna Afrikas finden. Zudem ist die Bibliothek mit Wireless-Internet ausgerüstet. In der kleinen Boutique finden die Gäste schöne Souvenirs zur Erinnerung. Zudem gibt es einen Spa, ein kleines Fitnessstudio sowie ein herrliches Sonnenuntergangs-Deck. Der Hauptbereich der Lodge wurde um den grössten See des Reservates erbaut und fügt sich durch seine Bauweise und das Design fast nahtlos in die Umgebung ein.