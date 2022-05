Camp Kalahari liegt eingebettet zwischen Akazien und Palmen am Rande der Makgadikgadi Salzpfannen.

Das Camp ist ein traditionelles Zeltcamp. Der Hauptbereich bietet eine Lounge, Speisebereich sowie eine kleine Bibliothek. Für Abkühlung sorgt der kleine Planschpool. Die Aktivitäten sind abhängig von der Jahreszeit. Während der Trockenzeit zwischen April bis Oktober ist die Landschaft das absolute Highlight. Es werden Ausflüge per Quad auf die Salzpfannen unternommen oder bei Sonnen untergang den einzigartigen Sternenhimmel bewundert. In der Regenzeit treffen riesige Zebra- und Gnuherden auf ihren Wanderungen in der Region ein. Die Salzpfannen sind dann nicht mehr befahrbar. Ganzjährig werden Ausflüge zum Chapman’s Baobab, Fahrten im Safarifahrzeug oder Wanderungen mit den Buschmännern angeboten.