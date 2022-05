Botswana Royal ab Victoria Falls

1-2 . Tag Victoria Falls Am Flughafen von Victoria Falls werden Sie von einer Vertretung unserer Agentur erwartet und per Privattransfer zu Ihrer Unterkunft gefahren. Die Victoria Falls River Lodge ist eine der besten Adressen in dieser Region und wurde sehr authentisch im afrikanischen Stil gebaut. Das beliebte Haus, mit Blick über den Zambezi Fluss, bietet eine wunderschöne Oase zur Erholung. Geniessen Sie eine Massage im hauseigenen Spa oder gönnen Sie sich einen Drink auf der Terrasse mit Blick auf den Fluss, wo sich die Tiere versammeln. Die Unterkunft liegt nur ca. 25 Minuten von den spektakulären Victoria Falls entfernt. Der Zambezi Fluss stürzt auf einer Breite von fast 1700 Meter, 110 m tief in eine Schlucht. Der dadurch entstehende Sprühnebel der Wasserfälle kann bis zu 400 m in die Höhe steigen. In der Regenzeit fliessen hier rund 10 Mio. Liter Wasser pro Sekunde über den Felsrand, ein Naturspektakel wie man es in diesem Ausmass selten erleben kann. Während den nächsten beiden Tagen können Sie aus einer Vielzahl von Aktivitäten auswählen. Es werden unter anderem geführte Touren zu den Victoria Falls oder Bootstouren auf dem Zambezi angeboten. Eine Sonnenuntergangsfahrt mit Tierbeobachtung gehört sicherlich zu den bleibenden Erlebnissen.

3-4 . Tag Linyanti Nach einem ausgiebigen Frühstück in der Victoria Falls River Lodge werden Sie mit einem privaten Transfer zum Flughafen Victoria Falls gefahren. Anschliessend fliegen Sie ins Nachbarland Botswana, wo Ihre Safari startet. In Kasane werden Sie von Ihrem Piloten empfangen und erhalten detaillierte Informationen zu Ihrem Reiseablauf. Per Kleinflugzeug gelangen Sie anschliessend zu Ihrer ersten Lodge inmitten der Wildnis von Botswana. Das Zarafa Camp liegt im privaten Selinda Konzessionsgebiet an der westlichen Grenze des Chobe Nationalparks und ist wahrhaftig ein Paradies unvergleichbarer Schönheit. Das unter schattenspendenden Jackalberry und Motsentsela Bäumen liegende Camp blickt über die unentlichen Ebenen und Flussauen der Lagune hinweg. Im Zarafa Camp werden Sie kulinarisch auf höchstem Niveau mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnt. Der Hauptbereich ist geschmackvoll gestaltet und erinnert an ein traditionelles Safaricamp aus früheren Pioneer-Zeiten. Die gemütlichen und luxuriösen Zimmer lassen keine Wünsche offen und bieten allen Komfort. Geniessen Sie die Siesta auf der rosszügigen Terrasse mit eigenem privatem Planschpool. Halten Sie die Augen offen, denn es ist nicht selten, dass Tiere nahe ans Camp kommen und neugierig den Kopf recken. Die nächsten Tage verbringen Sie mit spannenden Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug und ausgebildeten Ranger oder Bootstouren in der Selinda Laguna. Für aktive Gäste werden zudem kurze Buschwanderungen in der Nähe des Camps angeboten. Die Gegend ist für ihre grossartige Tiervielfalt bekannt.

5-6 . Tag Okavango Delta Erneut wartet eine Morgenpirschfahrt und ein köstliches Frühstück auf Sie, bevor Sie per Kleinflugzeug ins Okavango Delta weiter reisen. In dieser paradiesischen Wasserwelt, umgeben von tiefblauen Lagunen verbringen Sie die nächsten Tage auf Pirsch. Das Okavango Delta ist aufgrund seiner Lage inmitten des grössten Sandgebiets der Welt, ein einzigartiges Ökosystem und bildet so das grösste Binnendelta der Welt. Auf Wasserflächen, Feuchtgebieten und Inseln lebt eine unvergleichbare Vielfalt an Tieren. Ein Ort der totalen Abgeschiedenheit von der uns vertrauten Welt. Das Vumbura Plains Camp liegt in einem privaten Reservat nördlich von Chief's Island und bietet eine wunderbare Vielfalt an Lebensräumen und einen grossen Reichtum an Wildtieren. Zahlreiche und abwechslungsreiche Aktivitäten sind möglich. Professionelle Ranger zeigen Ihnen eine unglaubliche Naturund Tierwelt auf Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, bei Bootstouren, Ausflügen im Mokoro, Buschwanderungen oder Vogelbeobachtungstouren. In der Umgebung können Raubkatzen wie Löwen, Leoparden, Geparden, aber auch Wildhunde beobachtet werden. Nashörner sind wieder erfolgreich in der Region angesiedelt worden. Erholsame Stunden finden Sie in Ihrem luxuriösen Zeltzimmer mit privatem Planschpool. Das Abendessen wird, wenn immer möglich, unter dem eindrücklichen Sternenhimmel von Afrika serviert.

7-8 . Tag Okavango Delta Geniessen Sie den Sonnenaufgang auf einer letzten Pirschfahrt im Vumbura Plains Camp. Um diese Uhrzeit sind die Tiere besonders aktiv und schön zu beobachten. Nach dem Frühstück fahren Sie zum Flugfeld und fliegen per Kleinflugzeug in die Region von Chief's Island. Der szenenreiche Flug gibt Ihnen einen seltenen Einblick in die Wasserlandschaft von einer ganz neuen Perspektive. Mit etwas Glück können Sie grosse Elefantenherden und andere Tiere aus der Luft beobachten. Die letzten zwei Nächte verbringen Sie im Mombo Camp, einer der besten Unterkünfte im Südlichen Afrika. Das Camp liegt in einem der schönsten Gebiete des Deltas und grenzt an das tierreiche Chief's Island. Inmitten einer faszinierenden Natur finden Sie hier ein kleines Paradies. Das Camp bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten und es wird auf kleine Details geachtet, welche bleibende Momente schenken. Das Abendessen nehmen Sie traditionell in der Boma ein. Ihr luxuriöses Zelt verfügt über eine Innen- und Aussendusche sowie eine gemütliche Veranda mit privatem Planschpool, von wo man einen herrlichen Ausblick geniesst. In Ihrer privaten Sala können Sie ausspannen und diverse Tiere beobachten. Auf Fahrten im offenen Safarifahrzeug auf den Morgen- und Nachmittagspirschfahrten erkunden Sie die Region, die aussergewöhnlich tierreich ist. Sehr erfahrene Ranger begleiten Sie und stellen sicher, dass Ihre Safaris abwechslungsreich und spannend sind.