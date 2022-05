Botswana Abenteuer ab Central Kalahari

1 . Tag Kalahari Um 06.30 Uhr am Morgen startet Ihre Tour von der Greenfire Lodge in Johannesburg in Richtung Botswana. Sie legen eine grosse Distanz zurück. Die Tour führt Sie nach Kang, an den Rand der Kalahari. Übernachtung Kalahari

2 . Tag Kalahari Nach dem Frühstück starten Sie Ihre Reise nach Ghanzi, welche Heimat von einigen der letzten traditionellen Buschmännern ist. Sie lernen die Kultur besser kennen und bei einer Buschwanderung wird Ihnen gezeigt, wie in der Wildnis ohne jegliche Hilfsmittel überlebt werden kann. Übernachtung Ghanzi

3-5 . Tag Okavango Delta Riesige Wassermassen fliessen in die Kalahari Wüste und bilden eines der einzigen Inland Deltas und ein artenreiches Ökosystem. Sie sehen palmenbewachsene Inseln, Wasserläufe, Lagunen, Seerosen, Schilf und Papyrus- Pflanzen. Von Maun fahren Sie an den Rand des Deltas, wo Sie Ihr Etappenziel per Motorboot und dann per Mokoro (Einbaum-Kanu) erreichen. In diesem Tier-Eldorado verbringen Sie drei paradiesische Tage mit spannenden Buschwanderungenund Mokoro-Fahrten mit lokalen Guides, die viel interessante Fakten über die Lebensweise und Traditionen in dieser Abgeschiedenheit erzählen. Übernachtungen Okavango Delta

6 . Tag Maun Sie nehmen Abschied von dieser einzigartig ruhigen Gegend und erreichen per Mokoro und Motorboot Ihr Fahrzeug. Zurück in Maun erwartet Sie die Unterkunft mit Swimmingpool und Restaurant. Ergreifen Sie die einmalige Möglichkeit und buchen Sie einen Rundflug über das Okavango Delta, um dieses Naturwunder und die Schönheit der Region aus einer anderen Perspektive zu beobachten (fakultativ). Übernachtung Maun

7-10 . Tag Moremi / Savute Nach dem Auffüllen der Vorräte geht es nördlich in Richtung Moremi und Savute Nationalpark. Die erste Nacht verbringen Sie bei der bekannten „3rd Bridge“ im Moremi Wildlife Reserve. Das Heulen der Hyänen und das Brüllen der Löwen werden Sie in den Schlaf begleiten. Weiter geht die Reise via Xakanaxa zum North Gate und zum tierreichen Savute Gebiet. Übernachtungen Moremi / Savute

11 . Tag Maun (A) Nach einem weiteren interessanten Morgen auf Pirschfahrt, erreichen Sie Ihre Unterkunft. Entspannen Sie sich am Swimmingpool mit einem kühlen Drink. Übernachtung Maun

12 . Tag Makgadikgadi Pans Nach einem gemütlichen Brunch in der Lodge, führt Sie die Reise zu den spektakulären Makgadikgadi Salzpfannen. Das Landschaftsbild mit den riesigen Pfannen ist einzigartig. Entdecken Sie eine beeindruckende Vogelwelt und die hier lebenden Wüstentiere. Nehmen Sie an einem Besuch in ein lokales Dorf teil und erfahren Sie mehr über die Gewohnheiten der hier lebenden Bevölkerung. Geniessen Sie eine Nacht unter dem klaren Sternenhimmel Afrikas. Übernachtung Makgadikgadi Pans

13 . Tag Chobe River / Victoria Falls Die Reise führt Sie zum bekannten Chobe Fluss im nördlichen Teil von Botswana. Die Region ist vor allem für seine grosse Elefantenpopulation bekannt und bietet ein grossartiges Tiererlebnis entlang des Flusses. Eine Bootstour erwartet Sie und gibt die Möglichkeit die Tierwelt von einer ganz anderen Perspektive zu beobachten. Unzählige Flusspferde, Krokodile, Elefanten und Büffel gewähren Ihnen eine aufregende Tierbeobachtung. Anschliessend passieren Sie die Grenze nach Zimbabwe und erreichen gegen Abend die bekannten Victoria Falls. Ihre Unterkunft liegt in Gehdistanz zu den spektakulären Fällen und anderen Attraktionen. Übernachtung Victoria Falls

14 . Tag Victoria Falls Sie erwachen in der Abenteuer-Hauptstadt Afrikas und besichtigen am Morgen die eindrücklichen Victoria Wasserfälle. Sie haben die Möglichkeit diverse Ausflüge wie zum Beispiel Bungee Jumping, White River Rafting, Bootstouren oder Flüge über die Fälle (fakultativ) zu unternehmen. Übernachtung Victoria Falls

15 . Tag Francistown Die Reise geht zurück nach Botswana und weiter Richtung Süden nach Francistown, wo Sie ein letztes Mal campieren. Geniessen Sie die afrikanische Nacht am Lagerfeuer mit Ihrer Gruppe bevor es zurück in den Alltag geht. Übernachtung Francistown