Boschendal Cottages

In Boschendal steht die Arbeit mit der Natur im Vordergrund. Das Herz schlägt für die Herstellung von biologischen Lebensmittel und einen gesunden Lebensstil.

Die Farm liegt im Drakenstein Valley, umgeben von daramatisch wirkender Berglandschaft, üppigen Gärten und Weinreben. Die beiden Städtchen Stellenbosch und Franschhoek liegen ganz in der Nähe.

Die Farm wurde 1685 gegründet und ist heute noch immer eine aktive Weinfarm, die den Gäste einen Einblick in die tägliche Arbeit ermöglicht. Es werden Führungen durch die Weinreben angeboten sowie Reiten oder Mountain Biking. Nehmen Sie an einem der Premier Weinproben teil und lernen Sie die Boschendal Trauben etwas besser kennen. Zu den Weinbergen und Obstbäumen gesellen sich üppige Gemüsegärten.



Den Gästen steht ein Restaurant, ein Deli sowie ein Farmshop zur Verfügung. Während den Sommermonaten können Sie zudem ein Picknick im weitläufigen Garten mit wunderschönem Blick auf die umliegende Bergkette geniessen (Buchung 24 Stunden im Voraus notwendig). Für eine Abkühung an heissen Tagen steht ein Swimmingpool zur Verfügung.