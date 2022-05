Best of South Africa ab Johannesburg

1 . Tag Johannesburg Nach Ankunft in Johannesburg werden Sie erwartet und zu Ihrem modernen Hotel gefahren, welches in einem trendigen Viertel liegt. Am Nachmittag erwartet Sie eine spannende Stadtrundfahrt durch diese faszinierende Weltmetropole mit vielen Sehenswürdigkeiten und geschichtlich geprägten Orten. Übernachtung Hallmark House o.ä.

2 . Tag Krüger Nationalpark (F) Die Reise führt Sie heute zum weltbekannten Krüger Nationalpark. In Ihrer privaten Lodge kommen Sie am Nachmittag bereits in den Genuss einer ersten spannenden Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug. Erleben Sie die hier heimischen Tiere aus nächster Nähe. Übernachtung Kapama Private Game Reserve o.ä.

3 . Tag Krüger Nationalpark (F) Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Tierbeobachtung. Bei Sonnenaufgang treffen Sie Ihren Ranger im Hauptgebäude um sich mit Kaffee und Tee zu stärken. Anschliessend begeben Sie sich auf eine Pirschfahrt in dieser einzigartigen Natur. Die Tiere sind in den kühlen Morgenstunden äusserst aktiv und diese Tageszeit ist bestens geeignet für eine perfekte Tierbeobachtung. Fakultativ haben Sie die Möglichkeit an einer Buschwanderung teilzunehmen. Nach Rückkehr wird Ihnen ein ausgiebiges Frühstück serviert. Anschliessend haben Sie Zeit sich auf Ihrer privaten Terrasse zu erholen. Am späten Nachmittag begeben Sie sich erneut auf Safari bevor Sie den Tag bei einem gemütlichen Abendessen und am Lagerfeuer ausklingen lassen. Übernachtung Makalali Private Game Reserve o.ä.

4 . Tag Panoramaroute (F) Heute Morgen starten Sie Ihren Tag erneut mit einer Pirschfahrt in diesem tierreichen Gebiet. Ihr Ranger erzählt Ihnen viel Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt, verbunden mit interessanten Geschichten. Nach dem Frühstück fahren Sie entlang der berühmten Panoramaroute und besuchen zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie den bekannten Blyde River Canyon, Bourke's Luck Potholes und die Three Rondavels, ein Ort mit einer unvergleichbarer Weitsicht. Übernachtung Sabi River Sun o.ä.

5 . Tag Kapstadt (F) Die Reise führt Sie heute zurück nach Johannesburg für Ihren Weiterflug nach Kapstadt. Nach einem kurzen Transfer erreichen Sie Ihre Unterkunft, welche direkt am Meer und unweit der bekannten Victoria & Alfred Waterfront liegt. Geniessen Sie ein gemütliches Abendessen in Ihrem Hotel oder in einem der zahlreichen und preisgekrönten Restaurants in der näheren Umgebung. Übernachtung La Splendida Hotel o.ä.

6 . Tag Kapstadt (F) Am Morgen begrüsst Sie Ihr Reiseleiter im Hotel und heisst Sie in einer der faszinierendsten Städte weltweit willkommen. Der heutige Tagesausflug führt Sie entlang der wohl schönsten und eindrücklichsten Küstenstrasse der Welt, dem Chapman's Peak Drive (wetterabhängig), zum Kap der Guten Hoffnung. Unterwegs unternehmen Sie eine Bootstour zur Seal Island um die unzähligen Seelöwen am Strand zu bestaunen. Erleben Sie das eindrückliche Naturschauspiel am Kap wo zwei Ozeane aufeinander treffen und an den rauen Klippen zerspringen. Sie haben genügend Zeit die einzelnen Aussichtspunkte zu besuchen und letzte Fotos dieser wunderschönen Region zu schiessen. Anschliessend treffen Sie im malerischen Simon's Town auf Pinguine, welche am Strand die Besucher stundenlang mit witzigen Gesten unterhalten. Auf der Rückreise besuchen Sie den zauberhaften Botanischen Garten von Kirstenbosch um den aufregenden und mit vielen Eindrücken geprägten Tag bei einem gemütlichen Spaziergang zu beenden. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung La Splendida Hotel o.ä.

7 . Tag Kapstadt (F) Frühmorgens Fahrt mit der Seilbahn auf den Tafelberg (wetterabhängig, Tickets nicht inbegriffen), gefolgt von einer kurzen Stadtrundfahrt durch fesselnde Viertel. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Lassen Sie die Reise bei einem Kaffee an der Victoria & Alfred Waterfront mit anschliessender Einkaufstour ausklingen oder unternehmen Sie einen weiteren Ausflug in dieser faszinierenden Stadt. Am Abend treffen Sie Ihre Gruppe und Ihren Reiseleiter um an einer traditionellen Cape Malay Kochshow mit anschliessendem Abendessen teilzunehmen. Übernachtung La Splendida Hotel o.ä.