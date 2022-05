Belmond Eagle Island Lodge

Die Lodge befindet sich mitten im Okavango Delta auf einer privaten und unberührten Insel. Das Gebiet besteht aus endlosen Wasserwegen, Nebenflüssen, Lagunen und Überschwemmungsgebieten mit kleineren und grösseren Inseln, welche Lebensraum für eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt bieten. Das Okavango Delta ist ein einmaliges Naturwunder und umfasst 16'000 km2. Lassen Sie sich von der Abgeschiedenheit und Ruhe dieser Region inspirieren und tauchen Sie ein in eine ganz andere Welt abseits der Hektik des Alltags.

Von der Lodge aus können Sie die entspannende und ruhige Atmosphäre des Okavango Deltas mit all seinen Schönheiten auf sich wirken lassen. Gönnen Sie sich zum Beispiel einen kühlen Drink an der romantischen Fish-Eagle Bar oder überblicken Sie die eindrückliche Lagune von der grossen Sonnenterrasse aus. Zudem gibt es eine kleine Bibliothek, einen Souvenirshop und eine Feuerstelle unter dem Sternenhimmel. Wireless- Internet ist im Haupthaus vorhanden. Zu den Aktivitäten gehören Fahrten im Mokoro, Buschwanderungen auf den Inseln sowie der Besuch in einem lokalen Dorf. Gegen Aufpreis können Sie bei einem Helikopterrundflug die Schönheit und Weite des Deltas aus der Vogelperspektive erleben.