Das Baruch Guesthouse ist ein einzigartig dekoriertes Gästehaus in der wunderschönen und historischen Stadt Stellenbosch. Das Stadtzentrum mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants erreicht man in ca. 5 Fahrminuten.

Baruch besteht aus zwei Gäste- häusern, welche nur gerade 750 Meter voneinander entfernt liegen. Das Haupthaus in der 35 Rhodes Noord Street ist ein Haus mit 5 Schlafzimmern, einem Planschpool, einem Leseraum und einem Essbereich. Das Guest House in der 29 Lovell Avenue ist die neue Ergänzung mit 7 Zimmern und verfügt über einen grossen Swimmingpool. Wireless-Internet ist in beiden Häusern verfügbar sowie auch Parkmöglichkeiten.