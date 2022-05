Baia Sonámbula

Das Baia Sonambula Guest House liegt am Hang einer grossen Düne mit herrlichem Blick über die Bucht. Das gemütliche Gästehaus in Tofo befindet sich an leicht erhöhter Lage oberhalb des Strandes, in einer schönen und schattigen Umgebung. In nur wenigen Gehminuten sind der zentrale Markt, Restaurants und die Tauchbasis zu erreichen.