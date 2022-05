Azura at Quilalea

Die private Insel Quilalea befindet sich im Quirimbas Archipel von Mozambique und ist umgeben vom azurblauen Indischen Ozean.Von Pemba aus gelangt man per Helikoptertransfer zur Quilalea Insel.

9 strohgedeckte Villen, die in drei verschiedene Kategorien unterteilt sind. Die 4 Kaskazi Sunrise Villen sind mit viel Naturmaterialien dekoriert und vermitteln eine erfrischende Atmosphäre. Alle haben einen direkten Zugang zum Sandstrand sowie eine Klimaanlage und Deckenventilator, ein geräumiges Badezimmer mit Innen- und Aussendusche. Die 4 Kusi Sunset Villen stehen an bevorzugter Lage und sind ebenfalls mit vielen Naturfarben dekoriert. Zusätzlich zu den Kusi Sunrise Villen kommen die Gäste hier in den Genuss eines privaten Butlers und einer Strand-Sala. Die Highlights der Villa Quilalea sind der Infinity Planschpool, der Lounge Bereich sowie das separate Ankleidezimmer.