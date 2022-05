Direkt am weissen Diani Strand liegt die charmante Lodge, welche aus einer Villa im Kolonialstil in ein Boutique-Hotel umgebaut wurde und dabei viel von seiner Ambiance bewahrt hat. Die Mahlzeiten können entweder auf der grossen, leicht erhöhten Terrasse im Garten oder zwischen den Palmen des bekannten Restaurants «Asha Bistro» direkt am Strand serviert werden. Die Küche ist lokal mit mediterranen Einflüssen und frischen Produkten aus der Region. Ein Pool im Zentrum der Anlage steht den Gästen zur Abkühlung zur Verfügung. Das Asha Boutique-Hotel ist in diverse Projekte, welche sich dem Naturschutz und den Dörfern in der Nähe widmen, involviert.