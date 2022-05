Art Palace & Spa

Die individuelle Einrichtung der Suiten ist von verschiedenen internationalen Berühmtheiten und Stars inspiriert worden. Alle Suiten verfügen über Dusche oder Badewanne, Fön, Klimaanlage/Heizung, TV, DVD-Player, iPod-Station, Minibar, Nespresso-Maschine und Safe. Einige davon haben auch einen Jacuzzi. Die Kategorien werden in Junior Suiten, Superior Suiten, Deluxe Suiten und Prestige Suiten unterteilt. Sie unterscheiden sich in der Grösse und in der Thematik (Elvis Presley, Julius Cäsar, Cleopatra, Maryline Monroe etc.).