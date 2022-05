Angsana Riads Collection

Die Riads befinden sich im Herzen der Medina, in Gehdistanz zum berühmten Platz Djemma el Fna. Fünf der Riads liegen im Quartier Riad Zitoun und sind nur ca. 2 Minuten voneinander entfernt. Das Riad Lydines befindet sich etwas weiter entfernt (ca. 20 Minuten zu Fuss). Die Riads wurden von lokalen Handwerkern aufwändig renoviert und verfügen über einen traditionellen Innenhof, gemütliche Salons sowie eine Dachterrasse mit Sicht über die Dächer Marrakeschs. WiFi kostenfrei.

Das schöne Spa befindet sich im Riad Bab Firdaus und bietet verschiedene Massagen und ein Hammam an.

Alle Zimmer sind im marokkanischen Stil eingerichtet und mit Dusche und/oder Badewanne, WC, Fön, Klimaanlage/ Heizung, Kaffee-/Teekocher, Minibar und Safe ausgestattet.



Riad Dar Zaouia 10 Zimmer im klassischen Stil, Innenhof, Salon, Dachterrasse.



Riad Blanc 7 Zimmer in hellen Farben, Innenhof, Salons, grosse Dachterrasse. Bei Schlechtwetter Frühstück im nebenanliegenden Riad Si Said.



Riad Tiwaline 5 Zimmer im Berber-Stil, Innenhof, Salons, Dachterrasse.



Riad Bab Firdaus 7 stilvoll eingerichtete Zimmer, Innenhof mit kleinem Pool, Hammam und Massageraum, Dachterrasse.



Riad Lydines 7 Zimmer im traditionellen Stil, Innenhof mit Pool, Salon, Dachterrasse mit Berberzelt und Jacuzzi.



Riad Si Said «Haupt-Riad», 6 Zimmer im klassisch marokkanischen Stil, Innenhof mit Restaurant und Pool, Salons, grosse Dachterrasse mit Jacuzzi.