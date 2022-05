Anantara Medjumbe Island Resort & Spa liegt auf einer winzigen Insel im Quirimbas Archipel vor der Nordostküste Mozambiques. Der Archipel ist ein unberührtes Taucherparadies im Indischen Ozean und erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 1'500 km². Das Anantara Medjumbe Island Resort ist per Kleinflugzeug von Pemba in ca. 45 Minuten erreichbar.

Zwischen ca. Juni und Oktober ziehen die Buckelwale an der Küste vorbei und eventuell können Sie auch Delfine beobachten, die sich in den Gewässern des Archipels das ganze Jahr tummeln. Zwischen November und April können Sie mit etwas Glück die Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten, deren Junge ca. im Februar ihre Nester verlassen. Die ruhige und romantische Insel im Archipel bietet den Gästen eine Auswahl an Wassersportaktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, Hochseefischen, Windsurfen, Kayak und Segeln. Bootsfahrten bei Sonnenuntergang, Inselpicknicke, Inseltouren und Dhow-Bootstouren können vor Ort gebucht werden. Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool einen Spa, ein Restaurant mit Veranda und eine Lounge Bar. Gratis Wireless-Internet verfügbar.