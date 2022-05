Das exklusive, kleine Hotel liegt an einem der schönsten Strandabschnitte. Es ist mit hochwertigen Materialien und afrikanischen Deko-Elementen ausgestattet und versprüht viel lokales Flair. Das Essenskonzept ist sehr individuell gehalten. So können Gäste entscheiden, ob sie lieber am Strand, am Pool etc. essen möchten, haben eine grosse Auswahl an Menüvorschlägen und legen selber fest, wann das Essen serviert werden soll. Um den Pool und im Palmengarten befinden sich diverse bequeme Sitzgelegenheiten und Pavillons, wo es sich herrlich entspannen lässt. Ruhesuchende mit gehobenen Ansprüchen und Honeymooner sind im Afro Chic bestens aufgehoben. Aufgrund der geringen Anzahl Zimmer kommen die Gäste in den Genuss eines äusserst persönlichen Services. WiFi ist in den öffentlichen Bereichen und einigen Zimmern verfügbar.