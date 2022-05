Abenteuer-Wanderreise Usambara Berge ab Arusha

Begrüssung am Flughafen von Arusha und Transfer zu Ihrem Hotel.

Fahrt nach Lushoto in die Usambaraberge. Sie erkunden die charmante Kleinstadt, welche aufgrund ihres milden Klimas zu Kolonialzeiten ein beliebter Kurort war.

Die kommenden Tage werden Sie die traumhaften Usambaraberge auf Wanderungen erkunden und lernen dabei den Norden Tansanias und seine Bewohner auf Augenhöhe kennen. Ein Highlight der Reise beinhaltet die Übernachtung bei einer tansanischen Familie. Sie wandern an kleinen Dörfern vorbei, bestaunen die exotische Vegetation und geniessen fantastische Ausblicke.

Pangani (F, M, A)

Am Morgen führt Sie die Reise an die Küste des Indischen Ozeans, nach Pangani. Hier lässt es sich am paradiesischen Sandstrand bestens erholen.